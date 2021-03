Iz Blejskega jezera rešili utapljajočega

Bled, 12. marca - Dopoldne so blejski policisti in gasilci ter domačin s čolnom iz Blejskega jezera rešili utapljajočo se osebo. Ta je bila zelo podhlajena, reševalci službe nujne medicinske pomoči Bled pa so jo odpeljali v zdravstveno ustanovo. Okoliščine dogodka policisti še preverjajo, gre pa za dogodek brez znakov tuje krivde.