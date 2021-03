Na Mariborskem Pohorju ob smučiščih vrata odpira še Bike park

Maribor, 13. marca - Mariborsko Pohorje bo od danes še bolj živo, saj bo ob nadaljevanju smučanja vse do doline vrata odprl še Bike park Pohorje. Kot so sporočili iz Marproma, bo imel ta prilagojen odpiralni čas, in sicer danes in v nedeljo, med 12. in 16. uro, ko bodo mogoči spusti po progi Red line, gondola pa bo v omenjenem času krožila neprekinjeno.