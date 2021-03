Muzej v Miamiju pripravil razstavo o pandemiji covida-19

Miami, 13. marca - V Zgodovinskem muzeju v Miamiju so pripravili razstavo o covidu-19, na kateri so po pisanju The Guardiana na ogled predmeti in pričevanja o najsmrtonosnejši globalni pandemiji v minulem stoletju. Med razstavljenimi predmeti so posebna zaščitna oprema, ki jo pri delu z okuženimi uporabljajo zdravniki, in znak za izredno zaprtje s plaže Miami Beach.