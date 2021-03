Pri poostrenem nadzoru zaradi prekomerne teže tovornega vozila oglobili voznika iz BiH

Kozina, 12. marca - Policisti Postaje prometne policije Koper so v četrtek med poostrenim nadzorom tovornih vozil ustavili voznika tovornega vozila, državljana BiH. Teža tovornjaka, ki je vozil skupino vozil, je bila z upoštevanimi tolerancami 43 ton in je s tem presegala skupno maso, največjo dovoljeno maso in osno obremenitev. Voznika so oglobili.