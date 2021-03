Osumljeni ugrabitve otrok v priporu

Ljubljana, 12. marca - Več slovenskih medijev je v minulih dneh poročalo o mami, ki od 5. decembra išče svoja predšolska otroka. Takrat naj bi ju iz Švice odpeljal njen nekdanji partner in oče otrok. Na Policijski upravi Ljubljana so pojasnili, da so osumljenega odvzema mladoletne osebe prijeli na območju Zagorja ob Savi in da je v priporu. Medtem otrok še niso našli.