Ljubljanska borza: Indeks v pozitivnem območju

Ljubljana, 12. marca - Na Ljubljanski borzi so vlagatelji dopoldne največ zanimanja pokazali za delnice Krke. Njihov tečaj drsi navzdol. Cenijo se še delnice Telekoma. Več kot odstotek in pol so pridobile delnice Luke, navzgor gredo še delnice NLB in Petrola. Indeks SBI TOP je 0,2 odstotka nad gladino.