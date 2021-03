Okoljsko ministrstvo zavrnilo očitke varuha človekovih pravic glede postopkov priprave zakonov

Ljubljana, 12. marca - Ministrstvo za okolje in prostor pri pripravi zakonov in drugih predpisov upošteva določbe, ki opredeljujejo sodelovanje strokovne in druge javnosti v postopku, so v odzivu na kritike varuha človekovih pravic Petra Svetine zapisali na ministrstvu. Svetina je ministrstvu očital, da njihovo delovanje ni skladno "s sodobnimi demokratičnimi standardi".