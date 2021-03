Škrbić zaradi alkoholiziranosti prespal za rešetkami

Beograd, 12. marca - Dragan Škrbić, nekdanji rokometaš Celja Pivovarne Laško in srbski reprezentant je v Zemunu poskrbel za incident. Doma je priredil glasno zabavo, na pritožbe sosedov so se odzvali policisti, do katerih pa se je neprimerno obnašal. Zmerjal jih je in jim ni hotel pokazati dokumentov, zato so ga odpeljali za rešetke, poroča spletna stran kurir.rs.