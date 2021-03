NYT: V ZDA na rezultate kliničnih testov čaka več deset milijonov odmerkov cepiva AstraZenece

New York, 12. marca - V farmacevtskih tovarnah v ZDA je pripravljenih več deset milijonov odmerkov cepiva britansko-švedske farmacevtske družbe AstraZeneca, ki čakajo na rezultate kliničnih testov, medtem ko ga v državah, ki so to cepivo že odobrile, primanjkuje, poroča ameriški časnik New York Times.