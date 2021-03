30 let Slovenije: Od osamosvojitve 91,4-odstotna rast BDP

Ljubljana, 27. marca - Prva leta po osamosvojitvi so bila za slovensko gospodarstvo težka in gospodarska aktivnost se je močno upočasnila. Sledilo je obdobje konjunkture, v katerega sta leta 2009 posegla svetovna finančna in gospodarska kriza in nato lani covid-19. Od osamosvojitve se je bruto domači proizvod (BDP) realno povečal za 91,4 odstotka.