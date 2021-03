Prvaki koalicijskih strank in Podgoršek bodo spregovorili o prvem letu dela vlade

Ljubljana, 12. marca - Premier Janez Janša in podpredsednika vlade Zdravko Počivalšek in Matej Tonin bodo danes na Brdu pri Kranju predstavili dosežke ob prvi obletnici vlade in prioritete dela za prihodnje obdobje. Na novinarski konferenci se jim bo pridružil tudi minister za kmetijstvo iz vrst DeSUS Jože Podgoršek.