Sindikat SKEI bo vodstvo Safila skušal prepričati v spremembo načrtov

Ormož, 12. marca - Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije (SKEI) se bo takoj vključil v pogovore z vodstvom in italijanskimi lastniki ormoškega podjetja Safilo, ki so v četrtek napovedali skorajšnje zaprtje tovarne z okoli 560 zaposlenimi. Kot so napovedali, jih bodo skušal prepričati v opustitev takih načrtov, čeprav pogosto taka prizadevanja niso uspešna.