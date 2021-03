Za izboljšanje posestne strukture 1,7 milijona evrov

Ljubljana, 12. marca - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v uradnem listu danes objavilo 1,7 milijona evrov vreden javni razpis, s katerim želi zmanjšati zemljiško razdrobljenost, povečati kakovost v kmetijski proizvodnji in okrepiti konkurenčnost kmetijskega sektorja. Nepovratna sredstva so namenjena izvedbi agromelioracij na komasacijskih območjih.