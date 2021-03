Na Dolenjskem obravnavali opite voznike, eden povzročil prometno nesrečo

Novo mesto, 12. marca - Policisti so v četrtek na Dolenjskem obravnavali nekaj voznikov, ki so bili pod vplivom alkohola. V enem primeru je vinjeni šofer na cesti med Dobruško vasjo in Škocjanom zaradi nepravilne strani vožnje trčil v tovorno vozilo s priklopnikom. Na srečo se pri trku ni nihče poškodoval.