Vreme: Pretežno oblačno z občasnimi padavinami

Ljubljana, 12. marca - Danes bo pretežno oblačno z občasnimi padavinami, ki bodo pogostejše popoldne in zvečer. Meja sneženja bo med 1100 in 1500 metri, zvečer se bo pričela spuščati. V večjem delu Slovenije bo še pihal jugozahodnik, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 14 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.