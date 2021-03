Sporočilo uredništvom - novinarska konferenca ob prvi obletnici vlade Janeza Janše

Ljubljana, 12. marca - Novinarska konferenca, na kateri bodo predsednik vlade Janez Janša, podpredsednika vlade Zdravko Počivalšek in Matej Tonin ter minister za kmetijstvo Jože Podgoršek predstavili dosežke ob prvi obletnici vlade in prioritete dela za prihodnje obdobje, bo danes ob 12. uri v dvorani Splendens v Kongresnem centru Brdo, so sporočili z Ukoma.