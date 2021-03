New York, 12. marca - Vodilne ekipe severnoameriške profesionalne hokejske lige NHL, Toronto, Carolina in New York Islanders, so zabeležile nove zmage. Maple Leafs so po podaljšku s 4:3 strli Winnipeg, Hurricanes so s 5:1 ugnali Nashville, otočani pa so bili s 5:3 boljši od New Jerseyja.