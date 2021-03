Slovaški minister za zdravje zaradi kritik na račun spopadanja s pandemijo covida-19 odstopil

Bratislava, 12. marca - Slovaški minister Marek Krajči je v četrtek zaradi kritik na račun spopadanja s pandemijo covida-19 odstopil, poročajo tuje tiskovne agencije. Kritiki tako iz vladne koalicija kot iz opozicije in medijev so mu očitali, da ni imel strategije za spopad s pandemijo in da mu ni uspelo obvladati bolezni.