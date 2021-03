Pomurska avtocesta med Cerkvenjakom in predorom Cenkova proti Murski Soboti zaprta zaradi nesreče

Cerkvenjak, 12. marca - Pomurska avtocesta je zaradi prometne nesreče zaprta med Cerkvenjakom in predorom Cenkova proti Murski Soboti. Zaradi stekla in razbitin na vozišču je zaprt prehitevalni pas tudi na avtocesti proti Mariboru. V smeri Murske Sobote in v smeri Maribora nastajajo zastoji, poroča prometnoinformacijski center.