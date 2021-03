Biden želi omogočiti dostop do cepiva proti covidu-19 za vse odrasle Američane do 1. maja

Washington, 12. marca - Ameriški predsednik Joe Biden je v svojem prvem televizijskem nagovoru Američanom v času največje gledanosti v četrtek zvečer predstavil načrt za vrnitev ZDA "blizu normalnega stanja" do praznovanja dneva neodvisnosti 4. julija s pospešenim cepljenje proti covidu-19. Napovedal je, da naj bi imel do 1. maja dostop do cepiva vsak odrasel Američan.