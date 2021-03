Trgovska družba Fama lani nekoliko povečala prihodke

Vipava, 14. marca - Družba Fama iz Vipave, ki se ukvarja s trgovino na drobno in veliko, je v lanskem letu ustvarila 21 milijonov prihodka in 300.000 evrov presežka prihodka nad odhodki. Prihodki so bili nekoliko nad ustvarjenimi v letu 2019, višji so bili za dva odstotka. Presežek bo tako kot doslej vložen v prenovo in odpiranje novih trgovin v letošnjem letu.