Newyorške borze končale z rastjo, Dow Jones in S&P 500 rekordno visoko

New York, 11. marca - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem, indeksa Dow Jones in S&P 500 pa sta celo končala na rekordnih ravneh. Vlagatelji so pozdravili 1900 milijard dolarjev vreden stimulacijski paket za boj proti pandemiji koronavirusa, ki ga je danes podpisal ameriški predsednik Joe Biden, poroča francoska tiskovna agencija AFP.