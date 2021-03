Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (11. 3.)

Ljubljana, 11. marca - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o podaljšanju večine ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa v Sloveniji. Pisale so še o hitrem širjenju novih različic koronavirusa po državi, o napovedanem zaprtju proizvodnje očal v Ormožu in dogajanju v stranki DeSUS.