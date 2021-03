Biden podpisal 1900 milijard dolarjev vreden stimulacijski paket proti koronavirusu

Washington, 11. marca - Ameriški predsednik Joe Biden je danes podpisal in s tem uzakonil 1900 milijard dolarjev vreden stimulacijski paket za boj proti pandemiji koronavirusa in pomoč gospodarstvu ter Američanom. Kot je dejal, bodo s tem paketom "obnovili hrbtenico" gospodarstva in dali ljudem možnost za preživetje krize.