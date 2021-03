Zaščitna maska ni več obvezna pri pouku športne vzgoje

Ljubljana, 11. marca - Vlada je na današnji dopisni seji sprejela spremembe odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z novim koronavirusom. Veljavnost odloka je podaljšala do 19. marca, obenem pa določila, da zaščitna maska ni obvezna pri pouku športne vzgoje in pouku športa, so po seji vlade sporočili iz Ukoma.