Češka in Madžarska kujeta zavezništvo z Izraelom proti pandemiji

Tel Aviv, 11. marca - Češka in Madžarska želita z Izraelom tesno sodelovati v boju proti covidu-19 in pri razvoju cepiv, so se danes strinjali premierji omenjenih držav. Državi članici EU s tem sledita Danski in Avstriji, ki sta že podprli podobno sodelovanje z Izraelom, poroča nemška tiskovna agencija dpa.