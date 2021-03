Vlada za financiranje vojaških investicij s spremembami zakona o izvrševanju proračunov

Ljubljana, 11. marca - Vlada je sprejela spremembe zakona o izvrševanju proračunov za leti 2021 in 2022. Na podlagi sprejetih rešitev se bodo lahko sklepale večletne pogodbe za investicije v Slovenski vojski (SV). Te so predvidene s splošnim dolgoročnim programom opremljanja in razvoja SV ter srednjeročnim obrambnim programom, je vlada sklenila na dopisni seji.