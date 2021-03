Srbija v maju zaganja proizvodnjo ruskega cepiva proti covidu-19

Beograd, 11. marca - Srbija bo 20. maja začela proizvajati rusko cepivo proti covidu-19 Sputnik V, so danes sporočili iz srbske vlade. O tem sta se danes v Moskvi dogovorila ruski minister za trgovanje Denis Manturov in srbski minister za inovacije in tehnološki razvoj Nenad Popović, poroča nemška tiskovna agencija dpa.