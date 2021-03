Janša s špansko ministrico o dvostranskih odnosih

Ljubljana, 11. marca - Premier Janez Janša se je danes srečal s špansko zunanjo ministrico Arancho Gonzalez Layo, ki je na uradnem obisku v Sloveniji. Kot so sporočili iz Janševega kabineta, sta Janša in Gonzalez Laya ocenila, da so odnosi med državama zelo dobri, partnerski in prijateljski.