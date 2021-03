Mrakova in Macarolova po četrtem dnevu SP na 16. mestu

Lajes, 11. marca - Najboljši slovenski jadralki Tina Mrak in Veronika Macarol sta po četrtem dnevu svetovnega prvenstva v Vilamouri na Portugalskem na skupnem 16. mestu in sta kot dan prej znova pridobili dve mesti. V prvi regati dneva sta bili 15., v drugi pa 14. in imata 105 točk.