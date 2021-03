Z vračanjem učencev v šolske klopi se na šolski koledar vračajo tudi tekmovanja iz znanja

pripravila Domenika Presekar

Ljubljana, 15. marca - Z vračanjem učencev v šolske klopi se v šolski urnik vračajo tudi tekmovanja iz znanja. V času, ko je pouk potekal na daljavo, so organizatorji sicer uspeli nekatera tekmovanja izvesti prek spleta, druga pa so prestavili. Organizatorji so koledar tekmovanj že posodobili. Uspeh na njih je pomemben kriterij tudi za pridobitev Zoisove štipendije.