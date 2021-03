Alaphilippe zmagal na drugi etapi Tirreno-Adriatico, Pogačar četrti

Genova, 11. marca - Francoz Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep) je zmagovalec druge etape kolesarska dirka svetovne serije od Tirenskega do Jadranskega morja. Na razgibani drugi etapi med Camaiorejem in Chiusdinom, ki je bila dolga 202 km, se je izkazal mladi slovenski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates), ki je v cilj prišel četrti, skupno je deveti.