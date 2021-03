Poziv ministrstvu za vračanje pouka plesa in baleta na glasbenih šolah v plesne dvorane

Ljubljana, 11. marca - Učitelji in profesorji sodobnega plesa in baleta javnih glasbenih šol in obeh konservatorijev za glasbo in balet ministrstvo za izobraževanje pozivajo, naj njihovim učencem omogoči izvajanja pouka plesa v živo. Pri tem opozarjajo, da so v neenakem položaju, saj so zasebne plesne šole in klubi že lahko odprli svoja vrata.