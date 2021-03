Vlada z novelo resolucije o nacionalnem programu razvoja prometa

Ljubljana, 11. marca - Vlada je na današnji seji določila besedilo novele resolucije o nacionalnem programu razvoja prometa do leta 2030. Kot so pojasnili na vladi, so spremembe vezane na vsebinsko uskladitev projektov, pri katerih so se v postopkih načrtovanja ukrepov zgodile spremembe. Pri nekaterih ukrepih so spremenili tudi njihove nosilce.