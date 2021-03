Newyorške borze uvodoma v zelenem

New York, 11. marca - Indeksi na newyorških borzah so se uvodoma obarvali zeleno. Po poročanju tujih agencij, je strah pred visoko inflacijo nekoliko popustil, vlagatelji pa se ponovno osredotočajo na gospodarsko okrevanje. Pozdravili so potrditev 1900 milijard težkega paketa pomoči v kongresu, danes pa so jih v dobro voljo spravili tudi boljši rezultati s trga dela.