Vreme: Ponoči in zjutraj bo pretežno oblačno

Ljubljana, 11. marca - Zjutraj bo v večjem delu Slovenije že rahlo deževalo. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter, ki bo do jutra že nekoliko oslabel. Jutranje temperature bodo od 4 do 10 stopinj Celzija. V petek bo oblačno s padavinami, ki bodo pogostejše popoldne in zvečer, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.