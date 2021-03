Ema: Tveganje za nastanek krvnega strdka pri cepljenih ni večje kot v splošni populaciji

London/Amsterdam, 11. marca - Evropska agencija za zdravila (Ema) je po odločitvi Danske, Norveške in Islandije, da začasno prekinejo cepljenje s cepivom AstraZenece proti covidu-19, danes poudarila, da tveganje za nastanek krvnega strdka pri cepljenih ni večje kot v splošni populaciji. Na zaplete so se odzvali tudi v AstraZeneci, Evropski komisiji in v Veliki Britaniji.