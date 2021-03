Projekt oskrbe Istre s pitno vodo državnega pomena

Ljubljana, 11. marca - Vlada je na današnji seji sprejela sklep, da je zaradi gospodarskih, socialnih, kulturnih in varstvenih značilnosti, ki so pomembne za razvoj Slovenije, projekt ureditve oskrbe prebivalstva slovenske Istre in kraškega zaledja s pitno vodo prostorska ureditev državnega pomena. Pri tem je predvidena uporaba vodnega zajetja Padež.