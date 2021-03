Vlada sprejela dolgoročno strategijo energetske prenove stavb do leta 2050

Ljubljana, 11. marca - Vlada je na današnji seji sprejela dolgoročno strategijo energetske prenove stavb do leta 2050, ki opredeljuje pristope in politike k razogljičenju nacionalnega stavbnega fonda. Med drugim se bo spodbujalo trajnostne prenove in novogradnje z doseganjem skoraj ničelnih emisij v življenjskih dobi, da bi zmanjšali emisije škodljivih snovi v zrak.