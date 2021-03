Danska, Norveška in Islandija začasno ustavile cepljenje s cepivom AstraZenece

Koebenhavn/Oslo/Reykjavik, 11. marca - Danske zdravstvene oblasti so danes sporočile, da so iz previdnostnih razlogov začasno ustavili cepljenje proti okužbi z novim koronavirusom s cepivom podjetja AstraZeneca, potem ko so se pri nekaterih po cepljenju s tem cepivom pojavili krvni strdki. Uporabo cepiva AstraZenece sta danes začasno prekinili tudi Norveška in Islandija.