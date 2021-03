Pridelovalcem jabolk državna pomoč zaradi izpada dohodka

Ljubljana, 11. marca - Vlada je danes izdala odlok o finančnem nadomestilu pridelovalcem jabolk zaradi izpada dohodka ob epidemiji covida-19, in sicer v višini 2000 evrov na hektar intenzivnega sadovnjaka. Ocenjuje, da bo pomoč izkoristilo 491 upravičencev v skupnem znesku do 4,06 milijona evrov, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.