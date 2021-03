Koncertni organizatorji za čimprejšnjo uvedbo jamstvene sheme, gospodarsko ministrstvo se zdi naklonjeno

Kranj, 11. marca - V Kranju so te dni prek spleta pripravili niz glasbenih posvetov, na katerih so razpravljali tudi o trenutnih zagatah glasbene industrije zaradi pandemije. Koncertni organizatorji upajo na čimprejšnjo uvedbo jamstvene sheme, ki so jo po vzoru tujih držav predlagali pred mesecem dni, gospodarsko ministrstvo se zdi temu naklonjeno.