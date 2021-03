Nica ne bo gostila cilja kolesarske dirke

Nica, 11. marca - Kolesarska dirka Pariz - Nica se ne bo končala v Nici, kot je to tradicionalno, so sporočili organizatorji. Razlog za to je povečanje okužb z novim koronavirusom, zaradi katerih so mestne oblasti za vikend spet sprejele odlok o lokalni prepovedi druženja in zadrževanja množic, poroča francoska tiskovna agencija AFP.