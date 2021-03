V Občini Krško za participativni proračun prihodnjega leta tretjina več denarja

Krško, 11. marca - V Občini Krško, ki je del svojega proračuna lani in letos zastavila participativno in zanj vsako leto namenila po 140.000 evrov, bodo za participativni proračun prihodnjega leta namenili za tretjino več denarja oz. 210.000 evrov. Na določenih sedmih območjih pa bodo občani lahko predlagali za do skupaj 30.000 evrov naložb.