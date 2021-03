Petrol v Kozini postavil prvo ultrahitro električno polnilnico

Kozina, 11. marca - Petrol je na prodajnem mestu Kozina postavil svojo prvo prvo ultrahitro polnilnico za električne avtomobile, ki omogoča polnjenje z močjo do 350 kilovatov. V prvi polovici leta bo postavil še tri ultrahitre električne polnilnice, od tega dve v Sloveniji in eno na Hrvaškem, so sporočili iz družbe.