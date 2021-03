Ameriška pevka in igralka Liza Minnelli praznuje 75 let

Los Angeles, 12. marca - Ameriška ameriška pevka in igralka Liza Minnelli danes praznuje 75 let. V filmu je prvič nastopila pri treh letih, pozneje je igrala z materjo Judy Garland v New Yorku. Pri triindvajsetih je bila prvič nominirana za oskarja, leta 1973 je zlati kipec prejela za vlogo v filmu Kabaret, za katero je prejela tudi zlati globus.