Gostinci vlado znova pozvali k odprtju vseh gostinskih lokalov

Ljubljana, 11. marca - Sekcija za gostinstvo in turizem pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije je vlado ponovno pozvala k odprtju gostinskih lokalov po vsej Sloveniji. To pomeni, da bi dovolili tako strežbo na vrtovih in terasah kot tudi v notranjosti gostinskih lokalov. Obenem sekcija poziva k odpravi omejitve prepovedi prodaje alkoholnih pijač na prevzemnih mestih.