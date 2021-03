Začenja se dvomesečna obnova vzhodne cevi predora Golovec

Ljubljana, 15. marca - Na vzhodni ljubljanski obvoznici se začenja predvidoma dvomesečna popolna zapora vzhodne cevi predora Golovec v smeri od razcepa Malence proti Bizoviku. Predorsko cev bodo temeljito obnovili, tako kot so lani poleti zahodno. V to bo preusmerjen promet vozil do 3,5 tone, tista z večjo dovoljeno maso pa bodo morala uporabljati druge dele obvoznice.

Sprva je bila obnova predvidena za letošnje poletne mesece, a bo Dars izkoristil še vedno manjšo prometno obremenjenost zaradi epidemije covida-19 in se del lotil prej.

Vzhodna cev predora Golovec bo v času sanacije zaprta za ves promet. Skozi sosednjo cev bo dovoljen dvosmerni promet za osebna vozila in druga vozila do 3,5 tone največje dovoljene mase. Obvoz za vozila nad 3,5 tone največje dovoljene mase in izredne prevoze bo po severni, zahodni in južni ljubljanski obvoznici, prometna signalizacija za to preusmeritev je že postavljena.

V Darsu napovedujejo, da bo v času obnove predora promet vozil urejen dvosmerno skozi zahodno cev po sistemu 2+1, ki bo prilagojen času prometnih konic. To pomeni dva pasova v smeri povečanega prometa in en prometni pas v nasprotni smeri. Gre za enak režim, ki je veljal med celovito prenovo zahodne predorske cevi, torej iz smeri Bizovika proti Malencam.

Vzhodna cev bo za promet zaprta do 15. maja, v tem času pa bo Dars v sodelovanju s Slovenskimi železnicami potnikom na progah Kočevje-Ljubljana in Novo mesto-Ljubljana ponudil 50-odstotni popust na enkratne vozovnice.

V Darsu voznike pozivajo k upoštevanju prometne signalizacije in opozarjajo, da se bodo v času obnove predora ob izrednih dogodkih potovalni časi podaljšali. Kdor bo priča ali udeleženec v dogodku, lahko vsako informacijo sporoči Prometno-informacijskemu centru, ta pa jo bo predal regionalnemu nadzornemu centru Ljubljana, medijem in ostalim voznikom. Voznike bo Dars o zamudah informiral tudi na posebnih portalih na glavnih razcepih ob vključevanju na ljubljansko obvoznico.

Kot navedeno, je lani poleti potekala prenova zahodne cevi predora Golovec, delavci pa so v dveh mesecih temeljito obnovili voziščno konstrukcijo in beton zamenjali z asfaltom, istočasno pa so celovito sanirali tudi razpoke v oboku in na portalih predorske cevi v skupni dolžini več kot 1400 metrov, uredili odvajanje vode iz predora, ga prebarvali in vgradili razsvetljavo led ter termalno detekcijo prometa, ki lahko natančneje določi izredne dogodke.

Zdaj takšna prepotrebna obnova čaka še vzhodno cev. Predor Golovec je bil namreč odprt leta 1999 in tokratna sanacija v dveh delih je prva po več kot dveh desetletjih. Dela za sanacijo je Dars oddal Kolektorju CPG. Vrednost pogodbenih del znaša 8,56 milijona evrov brez DDV.

Hkrati z obnovo vzhodne cevi predora Golovec Dars načrtuje tudi začetek izvedbe rekonstrukcije avtocestnega priključka na Letališko cesto v ljubljanskem BTC. Dela bo skladno s konec januarja sklenjeno pogodbo v vrednosti dobra dva milijona evrov (brez DDV) izvajal litijski Trgograd skupaj s hrvaškim partnerjem GP Krk.

Promet zaradi del bo na avtocesti na območju priključka Letališke, če bo to dovoljevala tehnologija izvajanja del, urejen po dveh zoženih pasovih, v zadnji fazi del pa bo promet preusmerjen na polovico avtoceste, kjer bo urejen po dveh zoženih pasovih v vsako smer. Priključek bo v času rekonstrukcije zaprt.