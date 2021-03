Prejšnji teden potrdili 155 primerov angleške različice novega koronavirusa

Ljubljana, 11. marca - V preteklem tednu so v Sloveniji potrdili dodatnih 155 primerov angleške različice novega koronavirusa pri nas, rast števila teh primerov je eksponentna v osrednjeslovenski regiji, je povedala direktorica Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano Tjaša Žohar Čretnik. Prejšnji teden so potrdili še osem primerov južnoafriške različice.