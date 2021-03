Zanimanje za projekt pomoči starejšim na domu na Ptujskem veliko

Ptuj, 11. marca - Dom upokojencev Ptuj storitve v sodelovanju s tamkajšnjim centrom za socialno delo in ostalimi partnerji že nekaj časa izvaja pilotni projekt sodobne oskrbe starejših, ki potrebujejo integrirano oskrbo na domu. Storitve so v času trajanja projekta do konca junija 2022 za uporabnike brezplačne, zanimanje med uporabniki pa je veliko.